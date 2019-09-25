В США не увидели нарушений в переговорах Трампа и Зеленского

В министерстве юстиции США не нашли нарушений американского законодательства в содержании телефонного разговора президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Стенограмма переговоров была опубликована 25 сентября.

По словам руководителя пресс-службы минюста США Керри Кьюпек, никаких других действий после проверки не требуется.

«Управление по уголовным делам Министерства изучило официальную запись беседы и пришло к выводу, опираясь на факты и соответствующее законодательство, что не было нарушения норм финансирования избирательных кампаний», - цитирует сообщение ТАСС.

Также отмечается, что все уполномоченные отдела ведомства согласились с юридическим заключением, в связи с чем дело было закрыто.

Согласно стенограмме переговоров президентов США и Украины, Зеленский обвинил Германию и Францию в несоблюдении санкций против России. В ответ президент США раскритиковал ФРГ и другие страны Европы за недостаточное содействие Украине.