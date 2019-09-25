«С ног на голову»: эксперт объяснил бессмысленность публикации Bild о «жертвах РФ» в Сирии

Военный эксперт Иван Коновалов поделился со «Звездой» мнением насчет статьи издания Bild, в которой приводится статистика о якобы 6,5 тысячах погибших сирийских мирных жителях «по вине» России. Глава Центра стратегической конъюнктуры заявил, что такими действиями авторы подобных материалов делают хуже лишь сами себе.

«Эта статья представляет собой очередной кубик, кирпичик в общей картине информационной войны, ведущейся против России. Так извратить ситуацию, слова министра о том, что испытано огромное количество типов вооружений и военной техники на территории Сирии, извратить это все настолько наоборот, что все это сделано для того, чтобы убивать мирных жителей – это просто смешно», - заявил Коновалов.

Он подчеркнул, что российская армия никогда не воюет по «американскому принципу»: военнослужащие США, как говорит эксперт, бомбят школы, свадьбы, что является подтвержденными фактами, и даже за это не извиняются. По мнению Коновалова, после такого обвинять в чем-то Россию по меньшей мере нечестно.

Он также припомнил историю с химическими атаками на территории Сирии, когда президент США Дональд Трамп отдал приказ провести авиа-атаку с целью предотвращения этого. Впоследствии подтвердилось, что атака была срежиссирована американскими же союзниками.

«В данной ситуации обвинять Россию в том, что она испытывает новые типы вооружений и техники в ходе боевых действий и почему-то обвинять в том, что они применяются по мирному населению – это выставляет в черном свете тех, кто это пишет, потому что они понимают, что переворачивают все с ног на голову», - подытожил Коновалов.

Напомним, немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором утверждается, что якобы из-за российских бомб в Сирии погибло 6500 мирных жителей. Материал основан на интервью российского министра обороны Сергея Шойгу, в котором он упоминал о том, что в Сирии было проверено порядка 312 образцов вооружения. Однако каким образом проверка вооружений связана с жертвами среди мирного населения, а также откуда именно были взяты цифры по погибшим, сам автор не уточняет.