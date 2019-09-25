Более 20 человек пострадали при посадке самолета в Барнауле
Три человека были госпитализированы. Еще 18 находятся на осмотре у врачей.
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Двадцать три человека пострадали при посадке пассажирского самолета авиакомпании AZUR Air в Барнауле. Соответствующие данные приводятся в сообщении пресс-службы МЧС.
Также известно, что три человека были госпитализированы. Еще 18 находятся на осмотре у врачей.
В среду, 25 сентября, в аэропорту Барнаула у одного из самолетов при посадке загорелась стойка шасси. Кадры с места ЧП опубликовали в социальных сетях очевидцы. Инцидент произошел с самолетом Boeing 767-300, следовавшим из Вьетнама.
Экипажу удалось благополучно посадить самолет и оперативно эвакуировать пассажиров. В момент происшествия на борту самолета находился 331 человек.