Более 20 человек пострадали при посадке самолета в Барнауле

Двадцать три человека пострадали при посадке пассажирского самолета авиакомпании AZUR Air в Барнауле. Соответствующие данные приводятся в сообщении пресс-службы МЧС.

Также известно, что три человека были госпитализированы. Еще 18 находятся на осмотре у врачей.

В среду, 25 сентября, в аэропорту Барнаула у одного из самолетов при посадке загорелась стойка шасси. Кадры с места ЧП опубликовали в социальных сетях очевидцы. Инцидент произошел с самолетом Boeing 767-300, следовавшим из Вьетнама.

Экипажу удалось благополучно посадить самолет и оперативно эвакуировать пассажиров. В момент происшествия на борту самолета находился 331 человек.