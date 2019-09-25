В Екатеринбурге из-за проблем с отоплением закрывают детские сады

Целый ряд российских городов столкнулся со сложностями с отоплением. В некоторых из них не отопления там, где оно должно появиться в первую очередь – в школах и детских садах. Малыши спят прямо в куртках и кофтах, накрывшись одеялом с головой – в детском саде всего 12 градусов тепла.

Больше половины кроватей в учреждении Екатеринбурга пустуют – кто-то уже успел простудиться, а кого-то просто не привели родители. Соседний детсад и вовсе планируется закрыть: температура в нем еще ниже, так как в выходные произошла авария.

Между тем, в Самаре из-под земли забил гейзер, в Альметьевске затопило подъезд, Рязань стала чемпионом по оригинальности – жильцов дома ошпарило горячей водой.

В Минэнерго Екатеринбурга рассказали, что на 80% провели капитальный ремонт труб, а на отопление в текущем году выделена колоссальная сумма в 8 миллиардов рублей. Но детские сады все равно закрывают – говорят, что времени на все не хватает.

Учителя присылают задания ученикам через электронный дневник, более двухсот воспитанников детских садов переведены в другие филиалы. Подать тепло и устранить все неполадки местные власти обещают до конца месяца.