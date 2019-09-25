«Подмена тезиса»: эксперт о 6,5 тысячи «погибших» жителях Сирии по «вине» России

На основании чего автор материала Bild приводит статистику о якобы 6,5 тысячи погибших мирных жителей в Сирии «по вине» России - неизвестно. Об этом в комментарии «Звезде» заявил член Совета военно-философского общества Национальной ассоциации объединений офицеров запаса вооруженных сил Сергей Антюшин.

«Я не знаю, конечно, откуда берут цифры западные СМИ, в частности Bild, который опубликовал ее. Если вы помните, при одной из бомбежек в Ракки были опубликованы цифры в 6,5 тысяч человек. Сейчас не помню точно контингент. Очередная ошибка. Подобные были еще и в Югославии, и в других местах, где американцы осуществляют свою экспансию», - подчеркнул он.

Антюшин добавил, что эту цифру позже повторяли и другие американские СМИ, не отрицая вероятной причастности США к инциденту.

«Я думаю, что эта цифра перешла в виде подмены тезиса. Стала удобной для очередной нападки на Россию, запланированной в ходе системной кампании против нее. Здесь любые цифры хороши, и расчет на то, что будет оправдываться тот, в чей адрес это было сказано», - заключил эксперт.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец назвал материал немецкого таблоида «паскудным пасквилем». Он добавил, что вся так называемая статистика, приведенная в статье, является пропагандистской ложью.