Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Подмена тезиса»: эксперт о 6,5 тысячи «погибших» жителях Сирии по «вине» России

Наталия Майорова
19:49 25.09.2019
Эксперт добавил, что эту цифру позже повторяли и другие американские СМИ, не отрицая вероятной причастности США к инциденту.
«Подмена тезиса»: эксперт о 6,5 тысячи «погибших» жителях Сирии по «вине» России
© Фото: Ammar Safarjalani Xinhua Globallook

На основании чего автор материала Bild приводит статистику о якобы 6,5 тысячи погибших мирных жителей в Сирии «по вине» России - неизвестно. Об этом в комментарии «Звезде» заявил член Совета военно-философского общества Национальной ассоциации объединений офицеров запаса вооруженных сил Сергей Антюшин. 

«Я не знаю, конечно, откуда берут цифры западные СМИ, в частности Bild, который опубликовал ее. Если вы помните, при одной из бомбежек в Ракки были опубликованы цифры в 6,5 тысяч человек. Сейчас не помню точно контингент. Очередная ошибка. Подобные были еще и в Югославии, и в других местах, где американцы осуществляют свою экспансию», - подчеркнул он.

Антюшин добавил, что эту цифру позже повторяли и другие американские СМИ, не отрицая вероятной причастности США к инциденту.

«Я думаю, что эта цифра перешла в виде подмены тезиса. Стала удобной для очередной нападки на Россию, запланированной в ходе системной кампании против нее. Здесь любые цифры хороши, и расчет на то, что будет оправдываться тот, в чей адрес это было сказано», - заключил эксперт.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец назвал материал немецкого таблоида «паскудным пасквилем». Он добавил, что вся так называемая статистика, приведенная в статье, является пропагандистской ложью.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.09.2019, 10:32
СК РФ возбудил уголовное дело по подрыву опор моста в ЛНР
Дата25.09.2019, 06:48
Спецназ ВВО уничтожает «террористов» под Хабаровском: эффектные кадры учений
Дата24.09.2019, 21:31
UEFA официально выбрал Петербург для финала Лиги чемпионов
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата25.09.2019, 14:01
Путин оценил военно-техническое сотрудничество между РФ и Венесуэлой
Дата22.09.2019, 01:35
Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:56 В стране и мире
Видео
В Екатеринбурге из-за проблем с отоплением закрывают детские сады
19:35 В стране и мире
Видео
«Хозяин Арктики» Артур Чилингаров отмечает 80-летний юбилей
19:29 В стране и мире
Лавров прояснил позицию России о моратории на ядерные испытания
18:59 В стране и мире
Видео
Посадка самолета с горящим шасси в Барнауле попала на видео
18:50 В стране и мире
В НАТО подтвердили получение письма Владимира Путина с предложением о моратории на развертывание РСМД
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
У офиса Маска появились билборды с вопросом «Как тебе такое?»
Видео
Восстание машин: робот Atlas научился выполнять гимнастические упражнения
Врачи назвали продукты для нормализации давления
Ученые рассказали о болезнях страшнее рака
СМИ раскрыли «государственную тайну» в деле об исчезновении малайзийского MH370
Под Челябинском обнаружен «город хоббитов»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.