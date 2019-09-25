«Хозяин Арктики» Артур Чилингаров отмечает 80-летний юбилей

Самому известному российскому полярнику Артуру Чилингарову исполнилось 80 лет. Он провел большую часть своей жизни в экспедициях – там, где всегда мороз и человек не живет, а выживает. За крайне рискованные мероприятия Чилингарова внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Даже в своем рабочем кабинете юбиляр ходит в теплой куртке, будто готов в любую минуту отправиться в очередную экспедицию. Чилингаров – полярник, которого называют Великим Исследователем.

Манипулятор аппарата «Мир» 12 лет назад установил на глубине 4 километров на дне океана на Северном полюсе флаг России. Рекордное погружение имело огромное научное и геополитическое значение. Экспедиция российских ученых во главе с юбиляром доказала, что подводный хребет Ломоносова в Ледовитом океане, в недрах которого до 25% всех полезных ископаемых планеты, является продолжением сибирской континентальной платформы, а значит - частью России. Повторить подвиг российских исследователей до сих пор никому так и не удалось.

Вклад Чилингарова в закрепление России в Арктике был высоко оценен. О нем писали в прессе, люди слали ему письма. Неиссякаемая энергия и вера в успех любого, даже самого опасного дела, это то, что отличает Артура Чилингарова.

В 80 лет юбиляру уже не так просто «сорваться» в очередной дальний поход, но он продолжает генерировать все новые и новые идеи. В планах - очередная уникальная экспедиция, погружение на дно Марианской впадины в Тихом океане. «Хозяину Арктики» одной только Арктики уже становится мало.