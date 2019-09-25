Лавров прояснил позицию России о моратории на ядерные испытания

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал возмутительным инцидентом невыдачу виз российской делегации, которая должна была участвовать в конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Вместе с тем, Лавров добавил, что Россия будет придерживаться моратория на ядерные испытания, если остальные страны также будут его соблюдать.

Накануне, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также высказался по поводу невыдачи виз российской делегации. Он охарактеризовал инцидент как «безобразную ситуацию».

Речь идет о том, что члены российской делегации на 74-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке вовремя не получили визы Соединенных Штатов. В Госдепартаменте США при этом заявили, что «серьезно относятся» к своим обязательствам в ООН.