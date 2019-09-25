Генерал-майор МВД Мельников арестован на два месяца

В ходе судебного слушания судья Наталия Дударь вынесла постановление об отказе в продлении срока задержания Мельникову на 72 часа с целью сбора дополнительных доказательств для обоснованности избранной меры пресечения. А после суд избрал для него меру пресечения в виде ограничения свободы. В настоящее время все обстоятельства задержания устанавливаются .

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