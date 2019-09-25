«Каждая строка пахнет гнусью»: эксперт об обвинениях Bild в адрес РФ о жертвах в Сирии

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал «Звезде» информацию, ранее опубликованную в статье немецкого таблоида Bild. Речь идет о материале, автор которого обвиняет РФ якобы в гибели 6,5 тысяч мирных жителей Сирии из-за «российских бомб». Баранец назвал всю эту информацию «паскудным пасквилем».

«Если автор Bild такой справедливый человек, то почему он молчит о том, сколько мирного населения убили представители так называемой "американской коалиции" до того времени, когда туда в октябре 2015-го года пришла российская армия? Там мирные жертвы исчисляются десятками тысяч! Каждая строчка этого автора пахнет гнусью», - отметил эксперт.

Баранец добавил, что вся так называемая статистика, приведенная в материале, это пропагандистская ложь.

«Автор говорит, что россияне якобы убили 6,5 тысяч мирных граждан. Давайте сразу договоримся: никто нигде этих мирных граждан, якобы "убитых россиянами", не считал. Это все пропагандистская ложь. Он мог бы назвать и 16, и 600 тысяч – нет в мире дураков, которые могли бы поверить в эту пропагандистскую ложь», - подчеркнул военный эксперт.

Сама статья, убежден Баранец, напоминает киносъемки, которые ранее вели так называемые «Белые каски».

«Они сирийских мальчиков закрашивали красной краской и показывали перед экраном, что они якобы там задыхаются, ранены и истекают кровью. Это дешевка, это гнусная ложь», - заключил он.

Между тем, издание Bild в своем материале не приводит никаких доказательств написанного, голословно обвиняя Россию.