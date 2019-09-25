Посадка самолета с горящим шасси в Барнауле попала на видео

В аэропорту Барнаула у одного из самолетов при посадке загорелась стойка шасси. Кадры с места ЧП опубликовали в социальных сетях очевидцы. На размещенном видео испуганные люди убегают подальше от дымящегося лайнера.

Инцидент произошел с самолетом Boeing 767-300, следовавшим из Вьетнама. Во время посадки у воздушного судна загорелась правая стойка шасси. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Экипажу удалось благополучно посадить самолет и оперативно эвакуировать пассажиров.

По предварительной информации, воздушное судно принадлежит компании «Азур». В момент происшествия на борту самолета находился 331 человек.