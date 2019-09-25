В НАТО подтвердили получение письма Владимира Путина с предложением о моратории на развертывание РСМД

Генеральный секретарь НАТО Иенс Столтенберг получил письмо, направленное ему президентом России Владимиром Путиным.

В сообщении содержится предложение, касающееся развертывания ракет после прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В частности, предлагается ввести мораторий на развертывание в Европе и нескольких других регионах ракет средней и меньшей дальности. О получении письма заявила представитель альянса Оана Лунгеску.

Между тем, как передает «Коммерсант», письма от Путина в частности получили лидеры всех стран НАТО и Китая, а также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини.