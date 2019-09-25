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Мадуро подарил Путину копию сабли Боливара

Наталия Майорова
18:17 25.09.2019
Таким же оружием национальный герой Венесуэлы сражался в битве при Карабобо. Схватка считается решающей в войне за независимость страны от Испании.
Мадуро подарил Путину копию сабли Боливара
© Фото: ТРК Звезда

Главной темой встречи президентов РФ и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро в Кремле стало сотрудничество в военно-технической сфере. Венесуэльский лидер находится в Москве с рабочим визитом.

По словам Путина, Россия выполняет все обязательства по обслуживанию ранее приобретенной Венесуэлой техники российского производства. Поставки запчастей и создание сервисных центров идут строго по графику.

Главы обеих стран также говорили об экономических связях, которые развиваются, несмотря на западные санкции.

«Прежде всего, хотел два слова сказать про вопрос экономического взаимодействия: рост составил 10% товарооборота за последние месяцы. Приятно отметить, что в значительной степени это происходит за счет встречных поставок, в том числе продукции сельского хозяйства. Другое важное направление - это медицина: поставки российских лекарственных препаратов. В ближайшее время мы готовы поставить полтора миллиона доз вакцины против гриппа», - подчеркнул российский лидер.

В свою очередь, Мадуро отметил, что в настоящее время Венесуэла поддерживает налаженное сотрудничество во всех областях.

«Мы всегда себя чувствуем очень комфортно в Москве и всегда рады быть здесь», - сказал он.

Во время встречи Мадуро вручил Путину копию сабли Симона Боливара: таким же оружием национальный герой Венесуэлы сражался в битве при Карабобо. Схватка считается решающей в войне за независимость страны от Испании.

В своем Twitter Мадуро написал, что этот подарок - знак признательности российскому президенту за поддержку Венесуэлы и уважение к суверенитету и самоопределению народов.

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