Опубликована расшифровка разговора Трампа с Зеленским

В Белом доме опубликовали стенограмму разговора американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В начале разговора президент США поздравил Зеленского с победой на выборах. В свою очередь, украинский лидер поблагодарил американского коллегу и отметил, что был бы рад чаще общаться с Трампом.

В ходе разговора американский лидер раскритиковал Германию и другие страны Европы за то, что они оказывают недостаточно содействия Украине.

«Мы (США - прим. ред.) делаем для Украины много. Германия почти ничего не делает для вас. Все, что они делают, - это только разговоры», - добавил он.

Вместе с тем Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский изучил дело Байдена. Украинский лидер ответил, что этим займется новый генпрокурор страны.

Данная беседа стала поводом для начала процедуры импичмента Трампа.

В июле главы США и Украины провели телефонный разговор. Главный оппонент Трампа на выборах и бывший вице-президент США Джо Байден потребовал опубликовать расшифровку беседы, так как подозревает лидера страны в попытке давления на украинского коллегу с целью начала расследования против сына Байдена.

Трамп 24 сентября разрешил опубликовать стенограмму разговора, назвав происходящее «продолжением охоты на ведьм».