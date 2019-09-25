Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликована расшифровка разговора Трампа с Зеленским

Наталия Майорова
17:08 25.09.2019
Расшифровку переговоров ранее потребовал главный оппонент Трампа на выборах и бывший вице-президент США Джо Байден.
Опубликована расшифровка разговора Трампа с Зеленским
© Фото: Bryan Smith globallookpress

В Белом доме опубликовали стенограмму разговора американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В начале разговора президент США поздравил Зеленского с победой на выборах. В свою очередь, украинский лидер поблагодарил американского коллегу и отметил, что был бы рад чаще общаться с Трампом.

В ходе разговора американский лидер раскритиковал Германию и другие страны Европы за то, что они оказывают недостаточно содействия Украине.

«Мы (США - прим. ред.) делаем для Украины много. Германия почти ничего не делает для вас. Все, что они делают, - это только разговоры», - добавил он.

Вместе с тем Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский изучил дело Байдена. Украинский лидер ответил, что этим займется новый генпрокурор страны.

Данная беседа стала поводом для начала процедуры импичмента Трампа.

В июле главы США и Украины провели телефонный разговор. Главный оппонент Трампа на выборах и бывший вице-президент США Джо Байден потребовал опубликовать расшифровку беседы, так как подозревает лидера страны в попытке давления на украинского коллегу с целью начала расследования против сына Байдена.

Трамп 24 сентября разрешил опубликовать стенограмму разговора, назвав происходящее «продолжением охоты на ведьм». 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.09.2019, 10:32
СК РФ возбудил уголовное дело по подрыву опор моста в ЛНР
Дата25.09.2019, 06:48
Спецназ ВВО уничтожает «террористов» под Хабаровском: эффектные кадры учений
Дата24.09.2019, 21:31
UEFA официально выбрал Петербург для финала Лиги чемпионов
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата25.09.2019, 14:01
Путин оценил военно-техническое сотрудничество между РФ и Венесуэлой
Дата22.09.2019, 01:35
Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:08 В стране и мире
Видео
Генерал-майор МВД Мельников арестован на два месяца
17:48 В стране и мире
Видео
«Один актер сменил другого»: в Совфеде ответили на выступление Зеленского с пулей в ООН
17:43 В стране и мире
Зеленский попросил Трампа предоставить дополнительную информацию о Байденах
17:40 В стране и мире
Зеленский пожаловался Трампу на невыполнение Германией и Францией антироссийских санкций
17:21 В стране и мире
Видео
Дым на палубе и громкая сирена: кадры первых минут после пожара на плавучей базе «Петр Житников»
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
У офиса Маска появились билборды с вопросом «Как тебе такое?»
Видео
Восстание машин: робот Atlas научился выполнять гимнастические упражнения
Врачи назвали продукты для нормализации давления
Ученые рассказали о болезнях страшнее рака
СМИ раскрыли «государственную тайну» в деле об исчезновении малайзийского MH370
Под Челябинском обнаружен «город хоббитов»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.