Украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию якобы в ведении «войны» в центре Европы. В качестве так называемой аргументации глава Украины продемонстрировал пулю, назвав ее символом «российский агрессии».

«Вот она. 12,7 миллиметра, которые остановили жизнь. Это стоит всего десять долларов. И, к сожалению, сейчас на нашей планете это стоимость человеческой жизни», - заявил Зеленский.

Он добавил, что якобы от такой пули в Донбассе погиб украинский оперный певец Василий Слипак. Зеленский напомнил, что боевые действия в ДНР длятся уже пять лет.

«Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и мир являются моей задачей», - подытожил он.

В комментарии «Звезде» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что на Украине «один актер сменил другого».

«Порошенко тоже был актером. Сценарий писался не ими: в этом проблема. Я не знаю, о чем думает Зеленский. Мы уже проходили, когда идет разговор по телефону с первыми лицами государства со стороны Порошенко, а ровно через два часа они делают все наоборот. Пафос востребован, и русофобия пока что тоже в цене. Они ошибаются: платить им никто не будет, и свою экономику на русофобии они не вытянут», - сказал он.

По словам Клинцевича, пафос выступления Зеленского рассчитан «на иностранного зрителя».

«При таком подходе никогда не будет мира», - подчеркнул он.

Клинцевич добавил, что люди, которые живут в Донбассе и говорят на русском языке, отстаивают будущее для себя, своих детей и внуков. И в этом, по его словам, большая разница с теми, «кто сидит в высоких кабинетах Украины, слушая американских и иностранных советников».