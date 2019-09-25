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Зеленский попросил Трампа предоставить дополнительную информацию о Байденах

Егор Левин
17:43 25.09.2019
Глава Украины связал свою просьбу с необходимостью наиболее тщательного расследования.
Зеленский попросил Трампа предоставить дополнительную информацию о Байденах
© Фото: president.gov.ua

В телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, стенограмма которого опубликована 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский попросил собеседника о дополнительной информации, связанной с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и его сыном Хантером. Глава Украины связал свою просьбу с необходимостью наиболее тщательного расследования.

«Вопрос расследования этого дела в действительности заключается в том, чтобы восстановить честность, так что мы займемся этим делом. Кроме того, я хотел бы любезно попросить, если у вас есть любая дополнительная информация, которую вы могли бы нам предоставить», - сказал президент Украины в опубликованной Белым домом стенограмме.

Хантер Байден входил в состав директоров одной из крупнейших газовых компаний Украины, а его отец ранее призывал Киев к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который расследовал ее деятельность.

Напомним, телефонный разговор Трампа и Зеленского стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского президента, так как его подозревают в давлении на собеседника с целью скорейшего начала расследования генпрокурора. Сам Трамп при этом дал разрешение на публикацию стенограммы разговора, назвав происходящее «продолжением охоты на ведьм».

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