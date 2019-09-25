Зеленский пожаловался Трампу на невыполнение Германией и Францией антироссийских санкций

Владимир Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом обвинил Германию и Францию в несоблюдении санкций против России.

«Я поговорил с Ангелой Меркель. И поговорил с Макроном. И я сказал им, что они не делают столько, сколько им нужно сделать по вопросам, связанным с санкциями. Они не применяют санкции», - пожаловался Зеленский Трампу.

В ответ президент США раскритиковал ФРГ и другие страны Европы за недостаточное содействие Украине.

«Мы (США - прим. ред.) делаем для Украины много. Германия почти ничего не делает для вас. Все, что они делают, - это только разговоры», - добавил Трамп.

Расшифровка телефонного разговора между президентами Украины и США была опубликована Белым домом.

Согласно стенограмме, в начале беседы Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах. В свою очередь, украинский лидер поблагодарил американского коллегу и отметил, что был бы рад чаще общаться с Трампом.

В беседе лидеры двух государств коснулись так называемого дела Байдена. Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский изучил его. В ответ президент Украины пообещал, что этим вопросом займется новый генеральный прокурор страны.

Телефонный разговор между Трампом и Зеленским состоялся в июле. Главный оппонент Трампа на выборах, бывший вице-президент США Джо Байден, потребовал опубликовать расшифровку беседы. Он утверждал, что лидер страны попытался надавить на украинского коллегу с целью начала расследования против сына Байдена.