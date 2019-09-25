Дым на палубе и громкая сирена: кадры первых минут после пожара на плавучей базе «Петр Житников»

В распоряжении «Звезды» оказались кадры, снятые моряками плавучей базы «Петр Житников» в момент, когда на судне начал разгораться пожар. Едкий дым практически сразу охватил базу, заставив членов команды подняться на палубу.

Как видно в ролике, панику никто не испытывал, все вели себя спокойно, несмотря на то что из-за возгорания видимость сильно ухудшилась. Постепенно на палубе собрались все моряки «Петра Житникова», и началась эвакуация, сопровождаемая громкой сиреной.

Напомним, пожар на плавучей базе произошел во время ее нахождения в Тихом океане неподалеку от побережья Шикотана. Огонь охватил один из бортов судна. По предварительным данным, возгорание произошло в консервном цехе. В связи с произошедшим Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку.