В Подмосковье обнаружили пакеты со взрывчаткой: видео

В Подмосковье на территории деревни Малые Вяземы обнаружили сумки, в которых, предположительно, находится взрывчатка. Находка была сделана недалеко от трубы магистрального нефтепровода.

Речь идет о нескольких пакетах, в которых, по словам очевидцев, лежат тротиловые или аммонитовые шашки. Находка была сделана патрулем во время обхода территории. При этом на одной из шашек видна надпись: «Аммонит. 1986 год».

В настоящее время на месте работают взрывотехники. Вся территория оцеплена.