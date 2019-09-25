Моторист «Петра Житникова» рассказал о первых минутах пожара

Моторист-практикант плавучей базы «Петр Житников», на которой произошел крупный пожар, рассказал о том, как это случилось. По словам Анатолия Борзова, было сложно сохранять спокойствие, но команда действовала как по учебнику.

В свою очередь, родственники мужчины также рассказали, что владелец «Петра Житникова» не предпринимал попыток связаться с ними, чтобы сообщить о происшествии. Говоря о первых минутах после возникновения возгорания, сам Борзов заявил, что все было спокойно, хотя ситуация этому явно не способствовала.

«Самое сложное было - сохранить спокойствие. Но никакой паники не было, все было так, как на учебных судовых тревогах. Все спокойно вышли на палубу, была пересадка на другое судно. Мы попали в шторм, который осложнил задачу. Было чуть-чуть страшно, но я знал, что все будет хорошо», - рассказал моторист.

Напомним, пожар произошел на плавучей базе, находившейся в Тихом океане неподалеку от побережья Шикотана. Огонь охватил один из бортов судна. По предварительным данным, возгорание произошло в консервном цехе. В связи с произошедшим Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку.