Ракету «Союз-ФГ» в последний раз запустили с Байконура

С космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) сегодня, 25 сентября, направится ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-15». Это будет последний пуск данного носителя в истории.

Как отметили в пресс-службе Роскосмоса, старт назначен на 16:57 по московскому времени. Через 9,5 минуты ракета должна вывести корабль на орбиту, а затем начнется шестичасовой полет «Союза МС-15» к МКС. Ожидается, что стыковка корабля и станции произойдет в 22:46 по Москве сегодня.

Запуск ракеты «Союз-ФГ» будет 70-м за историю этой ракеты. Он же станет заключительным. Все пуски носителя происходили без аварии, за исключением полета в 2018 году. Уже со следующего года космонавты будут отправляться на орбиту на новых ракетах «Союз-2.1а»: вместо аналогового оборудования на них установлены современные цифровые системы, причем вся техника производится в России. В «Союзе-ФГ» в системе управления были использованы украинские компоненты.