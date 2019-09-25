Зеленский опубликовал фото с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию со встречи с американским лидером Дональдом Трампом. В настоящее время Зеленский находится в США, куда он прибыл для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Вчера пообщались с Дональдом Трампом и первой леди на официальном приеме. Сегодня продолжим в рабочем режиме», - подписал снимок украинский президент в своем Twitter.

На фотографии - президенты Украины и США вместе со своими супругами.

Накануне во время встречи с представителями украинской диаспоры в Нью-Йорке Зеленский рассказал, что Украине необходима поддержка США. Он также добавил, что надеется на скорую встречу в «нормандском формате».