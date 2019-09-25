СМИ: первые признаки болезни Заворотнюк появились 10 лет назад

Первые признаки тяжелого заболевания, лечение от которого в данный момент проходит актриса Анастасия Заворотнюк, начали проявляться много лет назад, еще на съемках сериала «Моя прекрасная няня».

Десять лет назад артистка начала периодически терять сознание прямо на съемочной площадке. Анастасию мучали головные боли, и ей вызывали скорую помощь. Но тогда коллеги Заворотнюк объясняли все усталостью от большого объема работы и диетами, которых она придерживалась.

Именно частые головные боли и потерю сознания врачи приписывают к симптомам роста опухоли в мозгу. Данный процесс может протекать по-разному, но в подавляющем большинстве случаев опухоль выявляется уже на последних стадиях, когда симптомы становятся невыносимыми, как и произошло с Заворотнюк. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

Напомним, 13 сентября Анастасию Заворотнюк госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. О резком ухудшении состояния здоровья актрисы сообщили СМИ. Официальные представители Заворотнюк никак не комментируют все эти сообщения.