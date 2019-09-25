Пострадавших от чрезвычайных ситуаций россиян освободили от НДФЛ

Госдума в окончательном чтении приняла закон об освобождении от подоходного налога граждан, пострадавших во время ЧС.

«Он закрепляет в законодательстве право на освобождение от обложения НДФЛ доходов в денежной и натуральной формах, а также в виде материальной выгоды (включая доходы в связи с прощением долга), полученных гражданами, пострадавшими от террористических актов на территории Российской Федерации, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, а также членами их семей в связи с указанными событиями в виде помощи указанным лицам», - сообщается на сайте Государственной думы.

Налоговые льготы коснутся не только тех, кто пострадал от наводнений на Дальнем Востоке и в Иркутской области, от пожаров в Сибири, но и всех жертв ЧС с начала года. Отмечается, что полученные средства должны быть освобождены от налогов, «независимо от их источников».

Закон также предусматривает помощь пострадавшим со съемным жильем. Например, от НДФЛ будут освобождены те арендодатели, которые сдают квартиры людям, пострадавшим при ЧС. При этом плата за аренду не должна превышать выделенных на нее пострадавшим бюджетных средств.

Документ был разработан по поручению Владимира Путина, которое он дал после встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнений. Закон вступит в силу с момента публикации.

По последним данным, от наводнений в Иркутской области погибли 25 человек, еще семеро пропали без вести, без крова остались почти десять тысяч человек.