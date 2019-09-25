Вышинский рассказал, как «демонтировать» машину по давлению на СМИ на Украине

Глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступил с докладом на пленарном заседании Совета Федерации. В своей речи он заявил, что с уходом Петра Порошенко с должности президента Украины в ситуации с давлением на СМИ в этой стране ничего не изменилось.

Доклад Вышинского носит название «Положение со свободой слова на Украине и борьба за права журналистов: личный опыт». По словам журналиста, украинская сторона обладает всеми возможными элементами и механизмами давления на представителей СМИ и ограничения свободы слова. Главред отметил, что при Порошенко журналистов буквально выживали из страны и что после его ухода он надеялся на лучшее, но этого не произошло.

«Выходя из СИЗО, я думал, что все это уйдет с Порошенко, все это должно остаться в прошлом. Но машина, которая направлена на борьбу со средствами массовой информации и с журналистами, продолжает работать», - сообщил Вышинский.

Главным способом улучшения положения глава РИА Новости Украина назвал привлечение внимания и придание огласки.

«Об этом нельзя молчать, об этом нужно говорить. Тогда удастся добиться, чтобы машина по давлению на журналистов будет как минимум сломлена, как максимум - демонтирована», - заявил журналист.

Напомним, Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года - его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Восемь раз судебные органы продлевали арест журналисту, и в итоге в августе 2019 года апелляционный суд освободил его под личное поручительство. Все обвинения в свой адрес главный редактор РИА Новости Украина категорически отвергает и считает их надуманными.