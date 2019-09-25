Похитителя картины Куинджи приговорили к трем годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы в среду, 25 сентября, приговорил к трем годам заключения похитителя картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

Фигурант дела Денис Чуприков отправится отбывать наказание в колонию строгого режима. Сам осужденный объяснял свой поступок желанием привлечь внимание и заявлял, что самостоятельно вернул бы произведение искусства на следующий день, но суд не счел это достаточным основанием для смягчения приговора.

Свою вину в содеянном Чуприков полностью признал. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней с даты вынесения.

Напомним, ранее Чуприков похитил из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Сделал он это прямо на глазах посетителей. Страховая стоимость картины составляет 12 миллионов рублей.