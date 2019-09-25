При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали 2 автомобиля НМ ДНР
Утверждается, что ВСУ всего выпустили более 50 снарядов.
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два автомобиля Народной милиции (НМ) самопровозглашенной республики.
Сообщается, что в среду, 25 сентября, около 06:50 ВСУ открыли огонь по западу Донецка. Под минометным обстрелом оказался населенный пункт Лозовое.
«Выпустили 50 снарядов калибра 122-152 миллиметра по жилому массиву. К счастью, никто не пострадал», - рассказал «Звезде» официальный представитель НМ ДНР Ринат Айгистов.
Ранее были опубликованы кадры последствий обстрела. На записях видно, что сильно пострадали жилые дома. Сколько именно зданий подверглось атаке, пока не известно.