Задержан первый замначальника ГУ обеспечения охраны общественного порядка МВД Мельников
В настоящее время следователи добиваются его ареста.
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Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова.
В настоящее время следователи добиваются его ареста, сообщили в пресс-службе Басманного суда.
«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество")», - говорится в заявлении.
В настоящее время все обстоятельства задержания устанавливаются.