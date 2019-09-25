Путин назвал способ добиться ощутимых изменений в жизни россиян

Президент России Владимир Путин назвал главную цель деятельности органов государственного управления. Об этом он заявил во время выступления на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля.

По словам российского лидера, главный смысл госуправления - достижение достойного уровня жизни граждан. Путин подчеркнул, что основой этого должна выступать предсказуемость в глобальной экономике и финансах.

«Россия сегодня реализует масштабные для нашей страны, можно без преувеличения сказать, очень масштабные проекты в экономике и социальной сфере, в области экологии и технологического процесса. Они направлены на то, чтобы добиться коренных, ощутимых изменений в качестве жизни наших граждан», - заявил президент.

Участие в конгрессе приняли более 600 участников из почти 170 стран. Во время выступления перед ними Путин также отметил, что для реализации российских национальных проектов, направленных на достижение озвученных целей, были сконцентрированы значительные ресурсы, одну из главных ролей в эффективном использовании которых играет финансовый контроль.