В Норвегии загорелся российский траулер «Бухта Наездник»

В норвежском городе Тромсе экстренно эвакуируют жителей района, рядом с которым горит российский траулер «Бухта Наездник».

Как сообщили в компании, которой принадлежит корабль, возгорание произошло на палубе, но огонь перекинулся на жилые отсеки. Двенадцать членов экипажа были доставлены в больницы с признаками отравления.

Корабль, предназначенный для ловли рыбы, находился на ремонте в местном порту. По предварительным данным, причиной возгорания могли стать сварочные работы, во время которых вспыхнуло гидравлическое масло.