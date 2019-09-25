В России создали уникальную методику определения точного времени смерти

Российские ученые разработали новый способ определения точного времени смерти человека. Применять его можно будет прямо на месте преступления и получать результат в считанные минуты, сообщают «Известия».

В основе нового метода – микрофлюидная бумага, при помощи которой можно определить количество аммония в стекловидном теле глаза умершего. Полученные данные обрабатываются мобильным приложением и выдается почти мгновенный ответ.

«Лабораторные методы исследования посмертных интервалов, основанные на определении концентраций калия, натрия, железа или аммония в стекловидном теле, требуют использования сложного лабораторного оборудования и квалифицированного персонала. В связи с этим возникла необходимость создания простого и быстрого способа определения времени смерти в полевых условиях», - рассказала научный сотрудник лаборатории фармакокинетики и метаболомного анализа Сеченовского университета Ксения Шестакова.

Специально разработанные тест-полоски представляют из себя сложенную вдвое хроматографическую бумагу, на обеих сторонах которой напечатаны одинаковые круги диаметром 5 мм. Полоски нагревают и наносят на круги образцы стекловидного вещества.

«Результат взаимодействия между молекулами аммония, содержащегося в образце, и специальным реактивом, нанесенным на полоску, фиксируют при помощи камеры смартфона», - добавила Шестакова.

Несмотря на революционный подход к решению проблемы, российская методика не является точной. Погрешность составляет до 13 часов, что существенно больше, нежели при проведении длительных лабораторных тестов. Однако, использование тест-полосок на месте преступления позволяет получить ответ почти моментально.