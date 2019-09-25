Трамп посетовал на худшее в истории США обращение с президентом

Американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что с ним обращаются хуже, чем со всеми президентами США до него. При этом, он получает от окружающих самые негативные эмоции в свою сторону.

«В истории нашей страны не было ни одного президента, с которым обращались бы так же плохо, как со мной. Демократы пропитаны ненавистью и страхом. Нельзя допустить, чтобы такое же когда-либо произошло с другим президентом. Охота на ведьм!» - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее в США объявили о начале процедуры импичмента в отношении действующего президента. В палате представителей конгресса инициировали расследование по причине якобы имевшего место давления со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.