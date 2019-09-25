Лесную отрасль ждут масштабные прокурорские проверки

В первом полугодии 2020 года по всей России пройдут масштабные прокурорские проверки в лесной отрасли, сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на совещании в Красноярске.

«Поручаю прокурорам изучить материалы дел оперативного учета по фактам уничтожения насаждений за период 2018-2019 годов на предмет выяснения обстоятельств их поджога в целях умышленного причинения вреда экосистеме и экономике страны», - цитирует генпрокурора РФ ТАСС.

Юрий Чайка добавил, что региональным прокурорам необходимо взять под личный контроль все вопросы, касающиеся противодействия незаконным вырубкам и проведения санитарных вырубок лесов.