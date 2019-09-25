Хаос и разрушенные дома: опубликованы кадры последствий удара ВСУ по окраинам Донецка

«Звезда» публикует кадры последствий минометного обстрела, который произвели Вооруженные силы Украины (ВСУ) по окраинам Донецка. На записи видно, что в результате атаки сильно пострадали жилые дома.

Как рассказывают местные жители, такого сильного обстрела не было давно.

Ранее стало известно, что утром 25 сентября ВСУ нанесли минометный удар по окраинам Донецка. Во время атаки также была применена артиллерия.

По информации Совместного центра контроля и координации (СЦКК), огонь был открыт по жилому району Лозовое на западных окраинах города.