В России могут запретить розыгрыш грин-карт в ответ на невыдачу США виз российской делегации

России следует запретить поведение лотереи на получение грин-карт на своей территории в ответ на невыдачу США виз членам российской делегации в Генассамблее ООН. Такое заявление сделал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы "оплота демократии". Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание», - сказал народный избранник.

По мнению Чепы, власти РФ смогут ограничить доступ к сайту, где регистрируются желающие получить грин-карту, либо усложнить работу агентств, которые помогают в оформлении документов, пишет газета «Известия».

Грин-карта (Green Card) - это удостоверение личности, обладатель которого, не будучи американским гражданином, может жить и работать в США. У людей, имеющих такую карту, те же права, что и у граждан Соединенных Штатов, кроме права голосования. Розыгрыш Green Card проходит ежегодно.

Ранее стало известно, что десять членов российской делегации, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время его визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, не получили американские визы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся возмутительным примером неуважения и невыполнения США своих обязательств в качестве принимающей стороны.