Доминго покинул «Метрополитен-опера» после 50 лет сотрудничества

Знаменитый испанский тенор Пласидо Доминго разорвал контракт с одним из самых престижных мировых театров, нью-йоркским «Метрополитен-опера», после 50 лет сотрудничества. Поводом для разрыва отношений стал скандал вокруг имени оперного певца, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Ранее несколько женщин утверждали, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго в разное время, начиная с 80-х годов. Они говорили, что тенор якобы пытался заставить их вступить с ним в интимную связь, за что обещал роли в постановках. В случае отказа в удовлетворении его сексуальных требований их якобы ждало «профессиональное наказание». Сам Пласидо Доминго отрицал все обвинения в свой адрес.

Администрация «Метрополитен-опера» до последнего ждала результатов расследования. Однако, как заявил Доминго, он решил уйти по собственному желанию, чтобы не отвлекать коллег по сцене.