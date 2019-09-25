У жителя Чукотки нашли банку с серебром и золотом почти на 3 миллиона рублей

Общий вес обнаруженных драгоценных металлов составил примерно 1,33 килограмма. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга в крупном размере». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы или принудительные работы на тот же срок.

«В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 46-летний житель города Билибино, у которого при себе имелась стеклянная банка объемом 580 миллилитров с содержащимся в ней веществом желтого цвета, похожим на драгоценный металл, общим весом около 1,33 килограмма», - сообщается на сайте регионального МВД.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является природным рассыпным рудным золотом, которое содержит в себе химически чистое золото и серебро весом 917 граммов и 106 граммов соответственно. Судя по фотографиям, банка заполнена менее, чем наполовину. Однако в денежном эквиваленте стоимость изъятого составляет более 2,8 миллиона рублей.