В Генконсульстве РФ в Швеции рассказали о возможном наказании российскому капитану за инцидент с судном Baltic Carrier

Российский капитан судна Baltic Carrier задержан правоохранительными органами Швеции до субботы. Он подозревается в управлении кораблем в нетрезвом виде. Об этом «Звезде» рассказали в Генеральном консульстве РФ в шведском Гетеборге.

«Я только что связывалась с российским капитаном. Он задержан до 12 часов дня субботы. В суде будет решаться вопрос о его аресте. Пока еще не обнародованы все результаты экспертизы на предмет алкогольного опьянения. Но если результаты будут положительные, то он будет, скорее всего, арестован. Ему будет предъявлено обвинение в управлении судном в состоянии алкогольного опьянения. В худшем случае он получит полгода заключения», - сообщила консул-советник Надежда Пронина.

Ранее стало известно, что судно Baltic Carrier с российским экипажем на борту село на мель недалеко от берегов шведского города Линчепинг. Инцидент произошел из-за того, что капитан, который мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, уснул во время управления кораблем.