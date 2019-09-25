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Политолог рассказал, что скрывает процедура импичмента Трампу

Тамара Астапенкова
14:07 25.09.2019
Поводом для начала процедуры стала информация о якобы имевшем место давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Li Muzi, globallookpress

Ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов рассказал «Звезде», в чем смыслы затеянной демократами процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу.

«Сама концепция, согласно которой человека можно отстранить путем импичмента, не совсем работает. Даже Клинтон, даже Никсон фактически не были отстранены импичментом, а ушли под давлением», - напомнил Абзалов.

Он пояснил, что в промежутках выборов нижнюю палату контролируют демократы, а верхнюю - республиканцы, и они не будут голосовать против Трампа. По словам Абзалова, основной задачей является сам факт импичмента, а не реальное отстранение от власти президента.

«Изначально предполагалось, что спусковым крючком для инициации импичмента станет расследование Мюллера. Но, как известно, он не нашел связей между Российской Федерацией и штабом Трампа. Поэтому поводом стала история с Зеленским», - сказал политолог.

Ранее председатель палаты представителей Конгресса США и член Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале расследования в отношении Трампа с целью объявления главе государства импичмента. Поводом для начала процедуры стала информация о якобы имевшем место давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.

«Второй основной задачей, скорее всего, является то, чтобы максимально давить на Зеленского, чтобы Трамп не стал с ним договариваться по ситуации с Байденом. Ведь проблема не заключается в компромате. Основная задача, которая стоит перед Зеленским, - начать официальное расследование, точнее, восстановить его, поскольку оно велось в отношении сына Байдена», - рассказал Абзалов.

Он добавил, что если в возобновленном расследовании будет доказана коррупционная составляющая, будет представлена запись разговора Порошенко с упоминанием фамилии экс-вице-президента, будут показаны документы по перечислению денежных средств, то это станет серьезным ударом для Байдена.

«Если Байден сейчас выиграет праймериз и консолидирует вокруг себя основную часть электората, запустив этот процесс, то это может сказаться на неопределившихся штатах», - пояснил политолог.

По мнению Абзалова, Дональд Трамп не боится процедуры импичмента, которой его пугали в течение двух лет. В свою очередь, для Владимира Зеленского, имеющего меньший опыт в международных отношениях, подобная ситуация может стать серьезным испытанием.

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