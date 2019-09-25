В Арктику доставлено втрое больше грузов, чем в прошлом году

В 2019 году в Арктику доставлено порядка 30 тысяч тонн грузов, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«В регион доставлялись различные грузы, включая строительные материалы, вооружение и военную технику», - заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что в 2018 году объем перевозок грузов в Арктику составил 11 тысяч тонн грузов.

В сообщении также подчеркнуто, что с острова Котельный и архипелага Новая Земля вывезено более трех тысяч тонн металлолома и устаревшей техники, завершается вывоз 180 тонн мусора с острова Врангеля.