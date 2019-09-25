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Шура высказался о состоянии Заворотнюк

Роман Захаров
12:08 25.09.2019
Певец раскритиковал людей, пиарящихся на болезни известной актрисы.
Шура высказался о состоянии Заворотнюк
© Фото: shuramedvedev, instagram

Артисты, которые поднимают шумиху вокруг болезни Анастасии Заворотнюк, просто пиарятся на чужом горе. Такое мнение высказал популярный певец Александр Медведев, более известный как Шура.

По его словам, человеку, страдающему тяжелым недугом, нельзя нервничать. Это необходимое условие для восстановления организма. А постоянные обсуждения подобных вещей в СМИ негативно сказываются на эмоциональном состоянии больного, из-за чего ухудшается и его здоровье. В качестве примера Шура, перенесший онкологическое заболевание, рассказал свою историю.

«У меня тоже был рак. Но я с ним справился. И мне повезло в каком-то смысле, меня закрыли в Одинцовский районный госпиталь, куда никто не мог пролезть, никто так и не пробрался в мою палату. И то папарацци залезали на деревья, пытались сфотографировать меня больного. Это было ужасно. Нельзя было отойти от кровати, нельзя подойти к окну, иначе тебе в глаза сразу начинали щелкать фотоаппараты. Неужели непонятно, что в такой момент от человека нужно отстать, ведь он не только борется с болезнью, но и пытается справиться со своими негативными эмоциями, которые всегда настигают в период тяжелых недугов?» - сказал певец в беседе с «АиФ».

Медведев также заявил, что родные Заворотнюк, решив не разглашать подробностей о ее болезни, поступили правильно.

Незадолго до этого дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые выступила с заявлением в адрес СМИ. Девушка остро отреагировала на сообщение ряда средств массовой информации о том, что редакция одного из ток-шоу на телеканале «Россия-1» якобы предложила ей 15 миллионов рублей за эфир, посвященный матери.

В СМИ сообщалось о том, что Анна Заворотнюк отказалась от этого предложения и объяснила, что ее семья ни в чем не нуждается и справляется собственными силами.

Дочь актрисы в своем Instagram заявила, что сообщения о деньгах - ложь. Она отметила, что ни ведущий ток-шоу, ни редакция программы не обращались к ней с подобным предложением.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк госпитализирована в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Позже СМИ сообщили о резком ухудшении состояния здоровья актрисы. По неподтвержденным данным, у звезды развился отек мозга.

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