Путин на встрече с Мадуро заявил о поддержке Россией легитимных властей Венесуэлы

Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента. В то же время Москва приветствует диалог лидера страны Николаса Мадуро с оппозиционными силами. Об этом на встрече с венесуэльским коллегой заявил глава РФ Владимир Путин.

«Мы, безусловно, поддерживаем тот диалог, который Вы, господин президент, и правительство ведете с оппозиционными силами. Любой отказ от диалога считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения», - обратился Путин к Мадуро.

Глава РФ также добавил, что Кремль всегда поддерживает легитимные органы власти.

Президент Венесуэлы отметил, что Москва и Каракас доказали, что способны совместно преодолевать любые трудности.

Николас Мадуро также рассказал об успешном решении многих вопросов, которые в мае текущего года обсуждались на встрече межправительственной комиссии. Речь идет о таких направлениях, как продовольствие, здравоохранение, энергетика и другие.

По графику идут работы и в сфере военно-технического сотрудничества РФ и Венесуэлы по поставке запчастей и созданию сервисных центров. По словам Владимира Путина, ВТС двух стран связано, прежде всего, с обязательствами России по обслуживанию ранее Венесуэлой техники нашего производства.

Как подчеркнул, в свою очередь, Николас Мадуро, нынешняя встреча с российским лидером позволит подвести итоги работы за год, а также посмотреть на оставшиеся проблемы и выстроить планы на будущее.