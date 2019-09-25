Джонсон экстренно прервал свое участие в Генассамблее ООН

Британский премьер-министр Борис Джонсон вынужден был прервать свой визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генассамблее ООН, и срочно вернуться в Лондон. Причиной поспешного возвращения домой главы кабмина стало внеочередное заседание палаты общин, на котором ему могут вынести вотум недоверия.

Накануне все 11 судей Верховного суда признали, что глава британского кабинета министров нарушил закон, обратившись к королеве Елизавете II с просьбой о приостановке работы парламента.

Напомним, 10 сентября королева Великобритании после обращения к ней Бориса Джонсона формально согласилась с отсрочкой заседаний до «14-го дня октября» 2019 года. По мнению экспертов, приостановка работы парламента снизит шансы депутатов помешать выходу Великобритании из Евросоюза без соглашения.