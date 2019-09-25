Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новости о подготовки процедуры импичмента со стороны демократов в палате представителей Конгресса США. По мнению главы белого дома, все эти попытки пойдут ему на пользу на грядущих выборах.

Об этом Трамп заявил во вторник перед встречей с президентом Ирака Бархамом Салехом на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Это просто продолжение "охоты на ведьм". В нашей стране дела обстоят лучше, чем когда-либо, а демократы проиграют выборы. Если они сделают это, то мне это пойдет на пользу на выборах. Хорошая новость заключается в том, что избиратели понимают это», - заявил Трамп, комментируя инициативу своих политических оппонентов.

Поводом к столь крутым мерам стал телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС. По мнению главного соперника Трампа на грядущих выборах Джо Байдена, американский лидер якобы требовал от Зеленского начать расследование против Байдена-младшего. Бывший вице-президент США потребовал опубликовать стенограмму разговора.

Член Конгресса США Адам Шифф заявил, что если президент действительно пытался запугать зарубежного лидера и заставить его сделать что-то неправомерное, например отыскать компромат на своего политического соперника, то импичмент может быть единственным адекватным ответом.