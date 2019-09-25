В Кремле началась встреча Путина и Мадуро

В Кремле началась встреча президента РФ Владимира Путина и главы Венесуэлы Николаса Мадуро, который накануне приехал с визитом в Москву.

Ожидается, что в ходе встречи лидеры двух государств обсудят двусторонние отношения, а также ситуацию в Венесуэле и ситуацию с вмешательством третьих стран в выборы в стране.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Мадуро сначала проведут встречу один на один, после чего состоятся российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака.