Синоптики рассказали о теплой погоде в октябре

В октябре, по предварительному прогнозу Гидрометцентра России, на севере европейской части страны, в том числе и в столичном регионе, ожидается температурный фон выше нормы.

«Северная половина всей европейской территории России и азиатской части страны будет теплая. Температура ожидается выше нормы. Это Мурманская, Ленинградская, Архангельская Псковская, Новгородская области», - рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в октябре температура выше нормы ожидается на севере Западной Сибири, на севере Урала, Таймыре, Чукотке, в Магаданской области, на Ямале.

По предварительному прогнозу ниже нормы температура ожидается в густонаселенных районах Западной Сибири, Томской, Омской, Иркутской областях и на юге Хабаровского края. На остальной территории России температура будет в пределах нормы.