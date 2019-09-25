В Москве вооруженные молотком и пистолетом преступники забрали у мужчины 20 миллионов рублей

В Москве в районе Люблино четверо неизвестных преступников совершили нападение на мужчину и отобрали у него рюкзак, в котором находилось 20 миллионов рублей. В связи со случившимся правоохранители ввели в столице план «Перехват».

По информации МВД, инцидент случился на Тихорецком бульваре. Вооруженные пистолетом и молотком грабители ударили потерпевшего по голове, после чего забрали рюкзак и скрылись на автомобиле. Вскоре машина была найдена брошенной на одной из московских улиц.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полиция ведет розыск злоумышленников.