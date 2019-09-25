В ДНР заявили об обстреле Донецка со стороны ВСУ

В среду, 25 сентября, около 05:00 ВСУ нанесли минометные удары по окраинам Донецка, также была применена артиллерия. По информации Совместного центра контроля и координации (СЦКК), был открыт огонь по жилому району Лозовое на западных окраинах города.

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«В 06:50 украинские боевики из 28-й бригады открыли огонь из 152-миллиметровой и 122-миллиметровой артиллерии по жилому району Лозовое на западных окраинах Донецка. Выпущено более 50 снарядов. Население вынуждено укрыться в подвалах… С 04:00 до 08:10 зафиксированы обстрелы по направлениям: Марьинка - поселки шахты "Трудовская", Александровка; Пески - Донецк», - приводит данные СЦКК паблик «Сводки от ополчения Новороссии» во «ВКонтакте».

Местные жители пишут, что взрывы их разбудили около 05:00. Они обсуждают, что, предположительно, снаряды попали в склад боеприпасов.