Спецназ ЦВО освободил захваченный «террористами» самолет во время учений
Учения прошли на аэродроме Новосибирска.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Cпецназ Центрального военного округа освободил захваченный условными террористами самолет.
Согласно легенде учений, диверсанты проникли на территорию аэродрома с целью захвата и угона воздушного судна.
Охрану боевиков бесшумно ликвидировали снайперы. Затем к самолету на бронеавтомобилях «Тигр» подъехала группа захвата.
Спецназовцы в считанные минуты обезвредили условных террористов и вывели их из салона.