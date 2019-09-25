Судно с российскими моряками село на мель у берегов Швеции

Грузовое судно Baltic Carrier с российским экипажем на борту село на мель недалеко от берегов шведского города Линчепинг. Инцидент произошел из-за того, что капитан уснул во время управления кораблем.

«Капитан судна уснул во время управления. Его подозревают в управлении кораблем в нетрезвом виде. В отношении него начато расследование», - приводит SVT Nyheter слова представителя береговой охраны Мартины Седерберг.

Всего на борту 82-метрового судна находятся семь членов экипажа, после ЧП все они чувствуют себя хорошо. Как сообщает береговая охрана Швеции, корабль не получил серьезных повреждений.

Инцидент произошел в ночь на среду. К настоящему моменту неизвестно, когда Baltic Carrier продолжит свой путь. По словам Седерберг, это будет зависеть от решения прокурора в отношении капитана.