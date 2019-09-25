Матвиенко избрана на пост председателя Совета Федерации
Сенаторы проголосовали за нового председателя Совфеда единогласно.
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Сегодня, 25 сентября, Совет Федерации начал свое первое заседание в осенней сессии. Основной повесткой дня стал кадровый вопрос: избрание председателя Совфеда.
В результате тайного голосования сенаторы единогласно поддержали кандидатуру Валентины Матвиенко на должность председателя Совета Федерации.
Валентина Матвиенко возглавляет Совет Федерации с 2011 года. В Верхней палате парламента она представляет интересы Санкт-Петербурга.
«Для меня честь возглавлять Совет Федерации, честь работать с уникальными людьми — представителями регионов. Не пожалею сил, чтобы авторитет нашей палаты рос, чтобы мы влияли на все важнейшие процессы в стране», - приводит слова Матвиенко сайт «Парламентской газеты».